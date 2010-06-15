«АрселорМіттал Кривий Ріг» надав труби для ремонту газопроводу

ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на прохання адміністрації міста надало 700 погонних метрів труб діаметром 159 мм. для ремонту газопроводу на селище ім. Горького, який був пошкоджений внаслідок аварії на шахті ім. Орджонікідзе (Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, «Метінвест») 13 червня.

Після проведення наради під головуванням керівництва області 13 червня, де обговорювалися першочергові кроки по ліквідації наслідків аварії, міська влада звернулася до керівництва АрселорМіттал Кривий Ріг з проханням про допомогу. Керівництвом ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» того ж дня було прийнято рішення і залучено необхідних спеціалістів для передачі труб ООО «Криворіжгаз». Загалом для ремонту газопроводу потрібно 800 метрів труб, 700 метрів на загальну суму 123 тис. грн. було надано ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

З цього приводу Жан Жуе, генеральний директор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», зазначив: «Як соціально відповідальна компанія, ми не могли залишитися осторонь в такій складній ситуації і прийняли рішення допомогти з відновленням пошкодженої інфраструктури міста. Чим швидше буде відновлене нормальне водо- і газопостачання, тим швидше життя мешканців району, де сталася ця аварія, повернеться до нормального.»

Водночас керівництво ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вже прийняло рішення про проведення додаткових перевірок дотримання техніки безпеки при проведенні вибухових робіт та надійності укріплень підземних виробництв на власному шахтоуправлінні.