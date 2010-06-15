В Україні промвиробництво у травні зросло на 12,7%

В Україні зростання промислового виробництва у травні п.р. проти травня 2009 р. становило 12,7%, у січні-травні 2010 року до січня-травня 2009 року – зростання 12,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у травні п.р. порівняно з квітнем спад промвиробництва становив 2,4%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у травні проти травня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 10,3% (у травні 2010 року до квітня – зростання 0,5%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 27,2% (зростання 1,7%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 0,2% (спад 0,5%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у травні, порівняно з травнем 2009 р., становило 13,8% (спад 2%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 0,8% (зростання 3,8%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 3,6% (спад 3,9%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 0,5% (спад 3,1%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 17,1% (спад 6,9%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в травні проти травня 2009 року становило 13,1% (спад 10,1%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 5% (спад 1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано спад – 11,4% (спад 24,5%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 19,2% (спад 5%), зокрема у хімічному виробництві – 24,5% (спад 6,5%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 4,2% (зростання 0,1%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 16,4% (зростання 15,1%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у травні, порівняно з травнем 2009 року, зростання виробництва становило 21,2% (спад 1,9%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 32,2% (спад 2,7%), зокрема у виробництві машин і устаткування – 15,5% (зростання 0,6%), у виробництві електричного, електронного і оптичного обладнання – 12,3% (спад 3,1%), у виробництві транспортного устаткування – 71,1% (зростання 5%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 10,6% (спад 9,5%).

Довідка УНІАН. Спад промвиробництва в Україні в січні-травні 2009 року проти січня-травня 2008 року становив 31,7%.

Зростання промвиробництва у грудні 2009 року порівняно з груднем 2008 року становило 7,4%, у січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 21,9%.