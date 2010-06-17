Експерт прогнозує відміну пільг для хімпрому

Старший аналітик ГІК Dragon Capital Денис САКВА прогнозує відміну пільг для хімпрому у зв`язку з важким фінансовим станом НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Д.САКВА вважає, що відміна пільг для окремих класів споживачів є, безперечно, позитивною для «Нафтогазу», оскільки нині компанія змушена поставляти газ за ціною, яка не покриває її витрати.

«Навіть якщо не брати до уваги перший квартал 2010 р., коли «Нафтогаз» імпортував газ по 305 дол. за тис. куб. м., зараз компанія купує газ по 263 дол. за тис. куб. м., а хімікам поставляє по 206 дол. за тис. куб. м., втрачаючи по 57 доларів на кожній тисячі кубометрів. Ми вважаємо, що відміну пільг варто очікувати», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН надіслав офіційного листа на адресу міністра палива й енергетики Юрія БОЙКА, в якому просить Міністерство палива й енергетики сприяти в прийнятті Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) рішення про підвищення граничних цін на газ для промислових підприємств і бюджетних організацій на 13,3%, або 266,08 грн., – до 2258 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподілу й постачання газу).

Згідно з документом, держхолдинг пропонує також провести ще одне підвищення, встановивши для цих категорій споживачів з 1 жовтня граничні ціни на рівні 2400 грн. за тис. куб. м. Таким чином, до кінця року ціна газу для промпідприємств і бюджетних організацій може вирости на 20,5%, порівняно з тією, що діє нині - 1992,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподілу і постачання газу). При цьому «Нафтогаз» пропонує встановити ці ціни зокрема й для підприємств-виробників азотних добрив (нині 1633,30 грн. за тис. куб. м).