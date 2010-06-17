Експерт: у хімпром треба вкладати 100 млн. доларів на рік

Старший аналітик ДІК Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО вважає, що в модернізацію української хімічної промисловості треба вкладати близько 100 млн. дол. на рік протягом п'яти років для того, щоб досягти таких результатів споживання газу, як у Західній Європі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Dragon Capital.

Т. ЛЕВЧЕНКО наголосила, що повністю переоснащувати заводи немає необхідності, тому що технології виробництва не змінилися, а для зниження споживання газу досить модернізувати деталі заводів.

"П'ять найбільших українських підприємств в середньому споживають 1300 куб. м газу на 1 тону виробленого аміаку. Для порівняння, при аналогічній технології виробництва, цей показник на підприємствах Західної Європи складає близько 900 куб. м газу на 1 тону виробленого аміаку", - сказала експерт.

За її словами, модернізація хімічної галузі активно проводилася до кризи: у 2006-2007 рр. на модернізацію підприємств виділяли 80-100 млн. доларів на рік. Зараз ці процеси припинилися. Т. ЛЕВЧЕНКО пояснює таку ситуацію тим, що збільшення ціни на газ не дозволяє підприємствам галузі відкладати кошти на такі витрати. Крім того, впав і попит на продукцію хімпідприємств.

"У середньому, хімічна галузь України при повній завантаженості споживає 8 млрд. куб. м газу на рік. У 2009 р. спожили всього 4 млрд. куб. м, тому що виробництво азотних добрив знизилося на 50-60% ", - сказала експерт.

За її словами, якщо кон'юнктура на ринку азотних добрив не зміниться, то у найближчі три роки вкладати в модернізацію і зменшення споживання коефіцієнта газу ніхто не буде.