АМК дозволив Брянському машзаводу придбати «Луганськтепловоз»

Антимонопольний комітет України (АМК) надав дозвіл ЗАО «УК «Брянський машинобудівний завод» (м. Брянськ, Російська Федерація) на придбання акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» (м. Луганськ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що таке придбання забезпечить покупцеві перевищення 50% голосів в найвищому органі управління емітента.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість складала 400 млн. грн. - УНІАН).

Всього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.