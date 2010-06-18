Кабмін заборонив компанії "Артем" здійснювати операції з військовою продукцією

Кабінет міністрів заборонив Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем" (м. Київ) та Державному підприємству "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків) здійснювати експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для потреб власного виробництва, в тому числі експорту та імпорту товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Відповідна постанова № 432 від 16 червня 2010 року за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщена на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 12 липня 1999 р. № 1228, згідно з якою цим двом підприємствам надавалося право здійснювати експортно-імпортні операції з товарами військового призначення.

Своєю постановою уряд виключив Харківський завод ім. Малишева та київську компанію "Артем" з переліку підприємств, яким надається право на експорт та імпорт товарів військового призначення.