Україна і РФ активно розвивають космічну співпрацю

Україна і РФ активно розвивають співпрацю в галузі космосу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав глава Федерального космічного агентства Росії Анатолій ПЕРМІНОВ під час XIV Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Україна завжди була дружньою країною – навіть у найхолодніші часи за останнє п`ятиріччя космічні агентства двох країн як працювали, так і працюють. У нас була чітка і ясна програма, і ми прагнули її виконувати, не втручаючись у політичне життя суспільства - як російського, так і українського», - сказав А.ПЕРМІНОВ.

«Зараз усі ці перепони зняті, і ми вже підписали нову програму. У нас дуже хороші напрацювання з розширення співпраці», - додав він.

Зокрема, А.ПЕРМІНОВ повідомив, що Роскосмос за всіма науковими проектами використовуватиме ряд об`єктів на території України і проводитиме їх спільну модернізацію. За його словами, це стосується великих антенних систем у Євпаторії і співпраці за іншими науковими проектами.

Він також повідомив, що, окрім цього, «розрулюються» суто українські проекти щодо співпраці з іншими країнами.

«Ми цьому не перешкоджаємо», - підкреслив А.ПЕРМІНОВ.

Він повідомив, що триває робота з розширення співпраці з Україною за проектами «Морський старт» і «Наземний старт», а також співпраця стосовно міжнародної космічної станції – проведення на російському сегменті ряду експериментів.

«Усе це свідчить про те, що ми переживаємо епоху підйому розвитку наших відносин у космічній галузі», - підкреслив А.ПЕРМІНОВ.