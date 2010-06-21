Індекс виробництва базових галузей України знизився

У травні зафіксовано зниження економічної активності - зростання Індексу виробництва базових галузей (ІВАГ) України в травні сповільнилося до 9,5% в річному численні порівняно з 11,6% у квітні.

Про це сказано в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

"Основною причиною уповільнення стало охолодження зовнішнього попиту на основні види продукції української промисловості", - зазначено.

Зниження цін на сталь, яке почалося у кінці квітня, стало причиною уповільнення зростання обсягів металургійного виробництва у травні до 21,2% в річному вимірі (33,4% у квітні), що у свою чергу вплинуло на показники промислового виробництва - зростання у травні сповільнилося до 12,7% у річному вимірі (17,4% у квітні). За винятком сезонного чинника, обсяги промислового виробництва в травні знизилися на 0,6%.

Істотне зниження обсягів виробництва відбулося у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - "-" 11,4% у річному вимірі і "-" 20,5% за винятком сезонного чинника.

Основними причинами негативних показників галузі стали скорочення постачань нафти з Росії і зупинка Лисичанського НПЗ на плановий ремонт.

При цьому уНацбанку відмічають зростання машинобудування (32,2% у травні в річному вимірі).

У травні також істотно сповільнилося падіння об'ємів будівельних робіт - за розрахунками НБУ, до "-" 16% в річному вимірі (- 20,7% в квітні). "За нашими оцінками, незначне пожвавлення викликане поступовим відновленням будівельних робіт, особливо робіт після завершення будівництва - падіння їх об'ємів за 5 місяців сповільнилося до "-" 14,2% порівняно з відповідним періодом минулого року (- 16,6% в січні-квітні) ", - зазначають у НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовують дані динаміки видів економічної діяльності, які складають понад 40% ВВП.

Державний комітет статистики України публікує поквартальну інформацію про зростання валового внутрішнього продукту (ВВП).