Експерт: Вклад промвиробництва у зростання ІВБГ зменшився

Позитивний внесок промислового виробництва у зростання Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України в травні п.р. був значно меншим, ніж у квітні, через погіршення ситуації на світових ринках чорних металів і різкого падіння виробництва бензину.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

При цьому, відзначив він, внесок роздрібної торгівлі у даний показник став позитивним. Економіст вважає, що роздрібна торгівля забезпечуватиме позитивний внесок у динаміку ВВП України протягом другого півріччя поточного року.

Водночас, за словами О.БЛІНОВА, будівництво залишається єдиним компонентом Індексу виробництва базових галузей, який дотепер продовжує падати. Економіст прогнозує зростання реального ВВП України в 2010 році на 5%, а промислового виробництва - на 9,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, у травні п.р. зафіксоване зниження економічної активності – зростання Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України у травні сповільнилося до 9,5% у річному численні порівняно з 11,6% у квітні.

«Основною причиною уповільнення стало охолодження зовнішнього попиту на основні види продукції української промисловості», - йдеться у повідомленні Нацбанку.