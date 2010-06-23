Ситуація в Солотвино - НП державного масштабу

Закарпатська обласна рада просить Президента, Кабмін і Верховну Раду визнати проблему в Солотвино надзвичайною ситуацією державного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про відповідне звернення до Президента України, Кабміну і Верховної Ради прийняли учора під час позачергового засідання депутати Закарпатської обласної ради.

Як прозвучало під час сесії, ситуація, що склалася навколо ДП "Солотвинський солерудник", - катастрофічна.

Як повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської ОДА Іван ПАУК, катастрофічне збільшення припливу грунтових і поверхневих вод у соляний масив Солотвинського родовища у 2007 році призвело до затоплення гірських вироблень шахти №9 ДП "Солотвинський солерудник". З лютого 2007 року солерудник припинив видобуток кам'яної солі.

З часу припинення роботи підприємства і до теперішнього часу карстові урвища в смт Солотвино поблизу солерудника збільшилися у 10 разів і сьогодні складають близько півтора мільйона кубометрів. У карстонебезпечну зону в Солотвино потрапили дві школи, лікарня, мережі центрального водопостачання і водовідведення, лінія електропередач, ділянка автодороги державного значення Мукачево-Рогатин. "У небезпечній зоні можливих просідань і деформації земної поверхні розташовано 329 житлових будинків, у яких проживає понад 1200 жителів селища Солотвино", - уточнив І.ПАУК.

Він також нагадав, що 22 травня 2010 року у вентиляційному стволі шахти №8 утворився черговий карстовий провал об'ємом близько 500 куб.м. Саме через цей ствол спускали хворих в підземні соляні відділення Української алергологічної і Закарпатської обласної алергологічної лікарень.

І. ПАУК також додав, що вирішення проблемних питань, що виникають навколо Солотвинського солерудника, є у межах компетенції центральних органів і виконавчої влади, зокрема Міністерства агропромислового розвитку України, яке є власником і органом управління цього підприємства. "Протее, усі кроки у вирішенні цього питання ініціює виключно Закарпатська облдержадміністрація", - уточнив начальник управління.

Відповідно до ініціативи обласної державної адміністрації, це питання винесено на розгляд Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, засідання якої відбудеться 24 червня ц.р. Усі необхідні документи з цього питання облдержадміністрація підготувала і надала у Секретаріат державної комісії (лист від 21.05.10 № 06-1/1154).

Начальник управління, окрім того, повідомив, що 2 червня 2010 року міжвідомча комісія за участю заступника міністра аграрної політики України Євгенія ЛАВРОВА, заступника начальника департаменту харчової промисловості Віктора ЯНИЦЬКОГО, першого заступника голови облдержадміністрації Івана БУШКА, представників Міністерства надзвичайних ситуацій України, проектних інститутів ВАТ "Гірхимпром", УкрНДМІ НАН Держпромнагляду прийняли рішення: у зв'язку з ситуацією, що склалася, на ДП "Солотвинський солерудник", звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням терміново, у другому кварталі 2010 року, виділити зі стабілізаційного фонду держбюджету заплановані кошти у сумі 35 млн. грн. для проведення робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації представлення проекту "Консервація шахти №8 і її державної експертизи" і на розробку проекту реабілітації працівників солерудника".

Оскільки ж і до теперішнього часу немає зрушення у питанні, депутати Закарпатської обласної ради прийняли рішення звернутися до державної влади з проханням визнати ситуацію на Солотвинському солеруднику надзвичайною ситуацією державного рівня. Окрім того, депутати просять передбачити кошти на ліквідацію проблеми загалом або у резервному фонді державного бюджету, а не стабілізаційному, який завжди погано наповнюється.