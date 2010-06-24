Мережа збуту "Метінвесту" в Росії збільшилася удвічі

За останні півроку мережа дистрибуції "Метінвест Євразія" (гуртово-роздрібного каналу збуту Групи "Метінвест" у Російській Федерації) виросла удвічі - до 16 металобаз.

Про це повідомляють у прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з прес-релізом, черговий сервісний металоцентр "Метінвест Євразія" ввели в експлуатацію у м. Мінеральні Води. У результаті, обсяги щомісячних продажів компанії збільшилися удвічі - до 46 тис. тон на місяць. Незнижуваний товарний запас планується підтримувати на рівні 5 тис. тон. Загальний обсяг продажів за п'ять місяців 2010 року склав 202 тис. тон.

Як сказано у прес-релізі, сортамент продукції на новому складі в Мінеральних Водах включає арматуру, балку, швелер, кутник, лист, катанку виробництва металургійного комбінату "Азовсталь" (Маріуполь), металургійного заводу Єнакієвського, а також інших металургійних підприємств України і країн СНД. У перші три місяці на складі постійно підтримуватиметься товарний запас близько 2-3 тис. тон з подальшим збільшенням до 5 тис. тон. Продажі зі складу в Мінеральних Водах здійснюватимуть в усі регіони нещодавно сформованого Північно-кавказького Федерального округу Російської Федерації. Вигідне розташування складу в м. Мінеральні Води, поряд з центром Північно-кавказького Федерального округу м. П'ятигорськом на перехресті основних автомагістралей регіону створює додаткові переваги для клієнтів у регіоні, забезпечуючи зручну логістику для будівельних об'єктів і промислових підприємств.

У компанії нагадують, що збутова мережа "Метінвесту" в Росії поширюється на Центральний, Південний, Північно-західний і Північно-кавказький Федеральний округ, а також на найбільші міста - Москву і Санкт-Петербург. За останнє півріччя за рахунок введення в експлуатацію металоцентрів у Москві, Білгороді, Таганрозі, Воронежі, Волгограді, Новоросійську і Мінеральних Водах мережа дистрибуції виросла удвічі - до 16 металобаз. Обсяг щомісячних продажів з серпня 2009 р. до травня 2010 р. збільшився до 46 тис. тон на місяць, що також майже удвічі більше від торішнього середньомісячного показника. Обсяг продажів за п'ять місяців 2010 року склав 202 тис. тон, за аналогічний період 2009 року - 120 тис. тон. Усього у 2009 році через збутову мережу в Росії "Метінвест" реалізував 349 тис. тон металопрокату. Із загального обсягу продажів близько 75% доводиться на сортовий прокат і 25% на лист.

Довідка УНІАН. ТОВ "Метінвест Євразія" - гуртовий і роздрібний канал збуту служби продажів Дивізіону сталі і прокату Групи "Метінвест" у Російській Федерації. Компанія займається збутом продукції МК "Азовсталь", металургійного заводу Єнакіївського таі інших металургійних комбінатів на російському ринку через мережу філій, розташованих в Центральному, Південному і Північно-західному округах РФ. Метінвест - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських началах. ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" - компанія керуючої Групи «Метінвест».