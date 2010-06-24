Міністр промполітики позитивно оцінює результати роботи ДП «Антонов»

Міністр промислової політики України Дмитро КОЛЄСНІКОВ позитивно оцінює результати роботи державного підприємства «Антонов».

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

Д.КОЛЄСНІКОВ нагадав, що 10 липня минає рік з дня виходу наказу Міністерства промислової політики України про реорганізацію ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» шляхом приєднання його до ДП АНТК ім. Антонова (з лютого 2010 р. — державне підприємство «Антонов»).

«Це працездатна структура, це нормальна правильна модель», - підкреслив міністр.

На його думку, «Україні не потрібно десять авіаційних підприємств, має бути одна структура, яка повинна випускати літаки».

Коментуючи можливість злиття ДП «Антонов» і Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, міністр відзначив, що «розглядаються різні варіанти».

Д.КОЛЄСНІКОВ також додав, що зараз готуються пропозиції щодо стимулювання роботи концерну «Антонов».

«Ми зараз думаємо, яким чином і які дати їм додаткові мотивації», - зазначив він.

За даними ДП «Антонов», чистий прибуток підприємства в 2009 р., порівняно з 2008 р., збільшився на 60,9%. Чисті активи зросли на 9,5%. Минулого року «Антонов» переказав до бюджету України понад 430 млн. грн.