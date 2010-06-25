Підгребельний: створення ДП «Антонов» дозволило авіабудівникам вийти з кризи

Створення державного підприємства «Антонов» дозволило авіабудівникам вийти з кризи. Про це заявив у коментарі УНІАН віце-президент - директор філіалу ДП «Антонов» «Серійний завод «Антонов» Микола ПІДГРЕБЕЛЬНИЙ.



За його словами, після реорганізації КіАЗ «Авіант» (нині – «Серійний завод «Антонов») шляхом приєднання до АНТК ім. О.К.Антонова (нині - ДП «Антонов») середньомісячний обсяг виробництва зріс на 13%. «Зарплата порівняно з листопадом 2009 року зросла на 12%, боргів перед працівниками немає», - підкреслив М.ПІДГРЕБЕЛЬНИЙ.



За його словами, «Серійний завод «Антонов» одержав від головного підприємства близько 350 млн. грн. фінансової допомоги, спрямованої на посилення серійного виробництва літаків і виплату зарплати.



М.ПІДГРЕБЕЛЬНИЙ зазначив, що «до приєднання до держпідприємства «Антонов» завод перебував у критичному стані. На 1 грудня 2009 р. загальна заборгованість «Авіанта» становила 1,48 млрд. грн.».



Унаслідок фінансового оздоровлення авіабудівниками був виготовлений і зданий літак Ан-148, виконані зобов'язання заводу з кооперації з Воронезьким акціонерним літакобудівним товариством (ВАЛТ), закуплені матеріали для подальшого виробництва серії лайнерів Ан-148.



За словами директора авіазаводу, в 2010 р. «Антонов» планує скласти по три літаки Ан-148 і Ан-32, виготовити 15 комплектуючих для літаків ВАЛТ, продовжити виробництво двох військово-транспортних літаків Ан-70, а також приступити до виготовлення першого серійного літака Ан-158.



На сьогодні вже підготовлена комплексна програма технічного переозброєння авіапідприємства на 2010 - 2014 рр., яка дозволить збільшити його виробничі потужності для випуску 24 літаків на рік.