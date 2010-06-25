Експерт: від курсової політики Китаю виграє АПК України

Перехід центрального банку Китаю до політики гнучкішого обмінного курсу позитивно вплине на економіку України і, перш за все, на агропромисловий комплекс та машинобудування.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи компаній ICU, «Інвестиційний капітал Україна» Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

На його думку, «головними секторами в економіці України, які виграють від нових умов функціонування глобальної економіки, стануть АПК і машинобудування. Зростання в металургійній галузі буде незначним», - сказав він.

Аналітик пояснив свій прогноз тим, що в середньостроковій перспективі економічне зростання в Китаї більшою мірою формуватиметься за рахунок внутрішнього попиту, а частка інвестицій в основний капітал – зменшуватися. Це вплине на світові товарні ринки. Зокрема, завдяки високій купівельній спроможності азіатських споживачів зросте попит на продукти харчування. Розвиток внутрішнього ринку КНР та інших країн потребуватиме запровадження додаткових енергогенеруючих потужностей, що викличе попит на продукцію енергетичного машинобудування. У той же час, через стабілізацію попиту ринок сталі знаходитиметься у стагнації.

А.Вальчишен також вважає, що завдяки новій курсовій політиці КНР знизиться ризик торгових конфліктів між основними економіками світу (США, ЄС, країни БРІК). «Оскільки економіка України є відкритою (зовнішня торгівля товарами займає близько 75% ВВП), зниження ризику торгових конфліктів в світі підтримуватиме економічне зростання в Україні», - сказав аналітик. За його оцінками, з переходом Китаю від фіксованого обмінного курсу юаня до гнучкого, ряд галузей економіки України одержать додатковий попит на продукцію, що поліпшить структуру торгового балансу.

«На даний момент ICU індекс гривні, який розраховує реальну відносну вартість гривні відносно валют країн - основних торгових партнерів України, указує на недооцінку вартості національної валюти нашої країни. У разі подальшого ослаблення долара США проти валют азіатських країн і низки інших країн, які розвиваються, включаючи Росію, фундаментальна недооцінка гривні тільки збільшуватиметься. Тому група компаній ICU підтверджує свій прогноз обмінного курсу на рівні 7.8 грн./дол. на кінець 2010 року», - відзначає аналітик.