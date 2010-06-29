Кабмін дозволив передачу у власність лісових ділянок

Кабінет міністрів України дозволив профільним міністерствам і відомствам надавати дозволи на вилучення, передачу у власність і оренду зі зміною цільового призначення лісових земельних ділянок для організації видобутку горючого сланцю, кварцових та кварцеподібних пісковиків.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну від 23 червня №1253, розміщеному на урядовому порталі.

Довідка УНІАН. ліцензії на розробку родовищ горючих сланців і пісковиків надає Мінприроди. Ліцензії надаються на аукціонах.