Долю компанії «Надра України» визначать результати її діяльності

Міністр з питань охорони природного довкілля Віктор БОЙКО заявляє, що подальшу долю державної компанії "Надра України" вирішать результати її діяльності в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

В. БОЙКО сказав, що мав розмову з головою правління цієї компанії. За його словами, він вважає, що доля цієї компанії залежатиме від результатів її роботи в поточному році, зокрема, від того наскільки ефективно "Надра України" вестиме розробку тих родовищ, на які вона отримала ліцензії.

В. БОЙКО додав, що за інформацією, яку він має, напрацювання протягом цього року для компанії "Надра України" складають в цілому 350 млн. дол.

"Компанію, яка захищатиме інтереси держави щодо приросту вуглеводнів, я думаю, ліквідовувати не треба", - сказав міністр.

Водночас, він знову наголосив, що усе залежатиме від результатів її роботи.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України № 802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами у сфері геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалини, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.