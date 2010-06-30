Україна не буде міноритарієм у СП з авіабудування

Україна не виступатиме у ролі міноритарія у створюваному українсько-російському спільному підприємстві з авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Кабміні заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

"Ми ніколи не будемо міноритаріями, принаймні, ніколи навіть на міноритаріїв не були схожі", - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він наголосив, що Україна запропонувала Росії створити таке спільне підприємство з метою кооперації і координації спільних проектів в авіабудівній галузі, розробки нових моделей літаків, а також їх подальшого збуту.

"Ми дали пропозицію створити спільне підприємство, яке займатиметься координацією і кооперацією усередині як російського, так і українського авіапрому, і займатися розробкою нової техніки і збутом продукції, яку виробляють спільно як український, так і російський авіапроми", - сказав А. КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що при створенні спільного підприємства сторони зберігатимуть повний контроль над своїми активами.

"Усе, що стосується форми власності, то, як вона була, так вона і залишається", - зауважив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністри України і Російської Федерації Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН дали доручення профільним міністерствам налагодити повномасштабну кооперацію в галузі авіабудування підприємств Російської об'єднаної авіаційної будівельної корпорації і українського Державного авіабудівного концерну "Антонов".