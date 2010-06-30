Україна та Шрі-Ланка підписали угоду про співпрацю

14:13, 30 червня 2010
Промисловість
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У військово-технічній сфері

Україна і Шри-Ланка підписали угоду про співпрацю у військово-технічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній конференції з Президентом Шрі-Ланки Махінді РАДЖАПАКСА після двосторонніх переговорів.

Президент підкреслив, що сьогодні є взаємна зацікавленість у співпраці у військово-технічній сфері. Зокрема, йдеться про ремонт літаків, вертольотів, створенні навчальних баз для офіцерів. Президент зазначив, що ці питання будуть сформульовані найближчим часом конкретніше. "Зараз є наміри, і ми бачимо, що вони реальні", - сказав Президент.

Також підписали угоди у сфері туризму і взаємного захисту секретної інформації. Крім того, В. ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку торговельно-економічних стосунків зі Шрі-Ланкою у різних сферах, активізації співпраці, що сприятиме збільшенню товарообігу.

Серед інших В. ЯНУКОВИЧ назвав такі сфери, як суднобудування, промислове та інфраструктурне будівництво, АПК, енергетика.

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