«Запоріжтрансформатор» почав запровадження нових стандартів

ВАТ «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) почало впровадження двох нових міжнародних стандартів - ISO 14001 з екології і OHSAS 18001 з промислової безпеки та охороні здоров`я.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошується, що запровадження двох нових стандартів в сукупності з уже діючим на підприємстві ISO 9001:2000 створить комплексну прогнозовану і легко контрольовану систему менеджменту. Проект, що складається з двох етапів, буде завершений до кінця поточного року.

До вересня завершиться перший етап – формування реєстру екологічних аспектів і ризиків для безпеки здоров`я працівників. У рамках другого етапу на підставі одержаних даних буде складена програма зі зниженню ризиків для безпеки здоров`я і наслідків для навколишнього середовища. І вже до кінця 2010 року очікується повне впровадження програми і завершення проекту.

«Охорона здоров`я працівників і навколишнього середовища – це те, на що все частіше і частіше звертають увагу наші замовники. Так, передумовою впровадження ISO 14001 і OHSAS 18001 на ЗТР стала співпраця з іспанською компанією Abengoa. Завдяки інтегрованій системі менеджменту замовники ВАТ «ЗТР» одержать додаткові гарантії, пов`язані з якістю продукції, що випускається, і умовами, в яких вона вироблена», – відзначив начальник відділу якості ВАТ «ЗТР» Дмитро ІВАНОВ.

Інтегрована система менеджменту дозволить ВАТ «Запорожтрансформатор» розширити коло своїх потенційних замовників, перейти до планомірного вирішення питань екології, промислової безпеки і охорони здоров`я «усередині» підприємства, а також знайти нові шляхи енерго- і ресурсозберігання.

Компанія відзначає, що разом із ЗТР сьогодні в Україні всього декілька десятків підприємств упровадили інтегровану систему менеджменту, що включає аспекти екології, промислової безпеки і охорони здоров`я. Підсилюючи контроль в управлінні даними аспектами, ЗТР входить до числа лідируючих прогресивних підприємств країни і заявляє соціальну спрямованість ведення свого бізнесу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорожтрансформатор» є одним з найбільших в світі виробників трансформаторного устаткування з досвідом поставок у 83 країни. Підприємство виробляє силові масляні трансформатори, електричні реактори, керовані шунтуючі реактори.