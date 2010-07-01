«Метінвест» інвестує в ММК ім. Ілліча 2 млрд. дол.

Група «Метінвест», яка одержала право на придбання 75% акцій ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», інвестує у розвиток і модернізацію виробничих активів 2 млрд. дол.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, під час переговорів про можливу співпрацю і об`єднання зусиль з подолання наслідків світової фінансової кризи комбінат ім. Ілліча і Група «Метінвест» ухвалили рішення про об`єднання активів. У результаті об`єднання сукупний виробничий потенціал сягне 20 млн. тонн стали на рік.

У партнерство від комбінату ім. Ілліча увійдуть всі активи, що належать йому, основним з яких є ВАТ «ММК ім. Ілліча», а від Групи «Метінвест» – ВАТ «Інгулецький ГЗК», ВАТ «Краснодонвугілля», ВАТ «Авдіївський КХЗ», ВАТ «ХТЗ», а також інвестиції у розвиток і модернізацію виробничих активів ВАТ «ММК ім. Ілліча» на суму 2 млрд. дол. Частка Групи «Метінвест» у цьому партнерстві після завершення процесу об`єднання становитиме 75%, а 25% залишаться під контролем комбінату ім. Ілліча на чолі з Володимиром БОЙКОМ.

Подальші кроки і остаточний формат партнерства будуть визначені після завершення юридичної експертизи і отримання схвалення відповідних регуляторних органів в Україні та за її межами. Оформлення досягнутих домовленостей буде проведене у повній відповідності з вимогами чинного законодавства.

Одним з перших кроків у ході об`єднання стане участь Групи «Метінвест» у придбанні акцій додаткової емісії ЗАТ «Ілліч Сталь» і ВАТ «ММК ім. Ілліча».

«Партнерство з комбінатом ім. Ілліча є важливим етапом у реалізації нашої довгострокової стратегії, націленої на зміцнення вертикальної інтеграції «Метінвесту» і досягнення максимального приросту обсягів виплавки високоякісної і при цьому низькозатратної сталі в Україні. Ми очікуємо на отримання значних синергій, насамперед за рахунок оптимізації програм модернізації наших металургійних активів, підвищення виробничої ефективності і зміцнення нашої ринкової позиції. За нашими оцінками, сукупний виробничий потенціал сягне 20 млн. тонн стали на рік. Об`єднання дозволить посилити позиції вітчизняної металургії на світових ринках, що стане основою зростання економіки України і підвищення рівня її економічної безпеки», – наводяться к прес-релізі слова генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг» Ігоря СИРОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на зборах акціонерів ММК ім. Ілліча було прийнято рішення про надання компанії Metinvest B.V. права на придбання 75% акцій ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Акціонери ухвалили рішення включити до переліку інвесторів, серед яких будуть розміщені акції додаткової емісії, компанію Metinvest B.V. Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча у 3,7 разу – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення оборотних коштів і подальшого розвитку товариства. Власники цінних паперів меткомбінату оголосять додаткову емісію акцій до 9 млрд. 20,020 млн. штук з номінальною вартістю, як і у акцій першого випуску, – 0,25 грн./шт. На зборах було також змінено назву ММК ім. Ілліча з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство, відповідні зміни будуть внесені у назву дочірніх підприємств.

Довідка УНІАН. «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а й забезпечити значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи «Метінвест» є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою «Метінвест» на партнерських засадах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія Групи «Метінвест».

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» – одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом виробництва. Підприємство випускає сталевий лист для суднобудування, нафтопровідних, газо- і водопровідних труб, балонів для стиснених газів. Це єдиний в Україні виробник оцинкованого холоднокатаного листу. Продукція комбінату експортується в більш як 50 країн світу.