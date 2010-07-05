Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні знизився на 0,4%

Обсяг роздрібної торгівлі у травні 2010 року порівняно з квітнем 2010 року в єврозоні зменшився на 0,4%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – не змінився.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У травні 2010 р. порівняно з травнем 2009 р. обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 0,9% у єврозоні і на 0,4% - в ЄС-27.

У травні 2010 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з квітнем 2010 року зменшилася на 0,5% у зоні євро і на 0,1% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,1% в єврозоні, однак виріс на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у травні 2010 р. проти квітня 2010 р. було зафіксовано у Данії (3,8%), Польщі (3,5%) і Естонії (1,7%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – у Мальті (-3,8%) і Португалії (-0,8%).

У травні 2010 року порівняно з травнем 2009 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,1% в єврозоні і в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 0,3% у єврозоні, проте виріс на 1,0% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Швеції, Великобританії (по 2,3%) і Фінляндії (1,8%). Найбільше зниження зареєстровано у Литві (-10,7%), Болгарії (-8,7%) і Латвії (-8,4%).

У квітні 2010 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з березнем 2009 року зменшився на 0,9% в єврозоні і на 1,0% - в ЄС-27.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2009 року до єврозони входять 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр і Словаччина.