ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ: “Полтавський ГЗК: хто порушує права працівників?”

О 12-30 почалася онлайн-трансляція прес-конференції в УНІАН на тему: “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат: хто порушує права працівників?”

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Мова піде про ситуацію навколо одного з найбільших в Україні виробників залізорудного концентрату ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Питання: Чи несе в Україні роботодавець відповідальність за надважкі умови праці? Хто хоче позбавити працівників залізорудного кар`єру права на пільгове пенсійне забезпечення? Чи існують для цього законні підстави? Чому звернення працівників до компетентних державних органів залишаються без належної відповіді?

Учасники: робочі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату; Олексій Кляшторний, голова ЦКК ВП “Народна солідарність”; Валентина Семенюк-Самсоненко, голова ГО “Союз жінок України за майбутнє дітей” (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефони: 068-121-77-41, 067-548-77-28. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.