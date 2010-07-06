Ціни виробників промпродукції у червні знизилися на 0,5%
19:23, 06 липня 2010Промисловість
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Із початку року – зросли на 14,3%
В Україні ціни виробників промислової продукції у червні 2010 року порівняно з травнем 2010 року (показник до попереднього місяця) знизилися на 0,5%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – зросли на 14,3%.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Довідка УНІАН. В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції у грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року становило 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) – 14,3%.
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