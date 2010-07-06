Ціни виробників промпродукції у червні знизилися на 0,5%

В Україні ціни виробників промислової продукції у червні 2010 року порівняно з травнем 2010 року (показник до попереднього місяця) знизилися на 0,5%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – зросли на 14,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції у грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року становило 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) – 14,3%.