Азаров: українські підприємства слід переорієнтувати

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність переорієнтації вітчизняних підприємств на виробництво імпортозаміщувальної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Імпортозаміщувальність повинна стати безумовним пріоритетним критерієм для будь-яких галузевих програм розвитку, які ми зможемо запровадити під фінансовою парасолькою коштів МВФ», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр вважає, що Україна безпідставно збільшує обсяг імпортованих товарів. «Ми завозимо не хай-тек товари, не нові технології, а сировину і товари з низьким ступенем переробки. Продовжувати так – означає прирікати нашу економіку на другорядність. Крім того, це питання безпеки платіжного балансу», - додав він.

Зокрема М.АЗАРОВ звернув увагу на збільшення обсягів імпорту м’яса і м’ясопродукції, вугілля, полімерних матеріалів та пластмас.