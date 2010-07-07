ЗАЗ скоротив виробництво легкових авто на 47,8%

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, Запоріжжя) у січні-червні 2010 року скоротив виробництво легкових автомобілів на 47,8%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 13,936 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «ЗАЗ».

У повідомленні наголошується, що в січні-червні ц.р. «ЗАЗ» збільшив виробництво автобусів у 3 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 213 штук, а також збільшив виробництво вантажних автомобілів у 2 рази – до 1801 штуки.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «ЗАЗ» скоротив виробництво легкових автомобілів на 82,6%, або 208,518 тис. штук, в порівнянні з 2008 роком – до 43,958 тис. штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «ЗАЗ» – найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зваркою, фарбуванням, збіркою. Підприємство входить в корпорацію «УКРАВТО».

Корпорація «УКРАВТО» – найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб`ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УКРАВТО» – успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АВТОВАЗ».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб`юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.