«КрАСЗ» збільшив виробництво в 2,7 раза

ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (КрАСЗ, м. Кременчук, Полтавської обл.) у січні-червні 2010 року збільшило виробництво автомобілів різних марок і модифікацій в 2,7 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 3465 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «КрАСЗ».

У повідомленні наголошується, що в червні «КрАСЗ» не виробляв автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «КрАСЗ» скоротив виробництво автомобілів різних марок і модифікацій на 86,4%, або 23 799 штук, у порівнянні з 2008 роком, – до 3748 штук.

Довідка УНІАН. ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», що входить до складу Групи компаній «АІС», здійснює крупновузлову збірку автомобілів різних марок. Виробничі площі (26,0 га) і розвинена інфраструктура дозволяють збирати 40 тис. автомобілів у рік.