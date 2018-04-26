У гірничорудній галузі “знешкодять” пільгових пенсіонерів

Під приводом поліпшення умов праці на важких роботах, зокрема у ГМК, працівників позбавляють пільг, у тому числі, пенсійних. Формальні підстави - знайдено, але для конкретного працівника це означає скорочення виплат, у тому числі і пенсійних. Поки йдуть запеклі суперечки про необхідність підвищення пенсійного віку, у деяких галузях усе відбувається "тихою сапою"..

На Полтавському гірничо-збагачувального комбінаті збунтувалися деякі водії кар`єрних самоскидів. Збунтувалися настільки, що дійшли до Києва. Вони стверджують, що за результатами атестації робочих місць на ПГЗКу раптом з`ясувалося, що частину працівників час переводити з так званого 1-го списку шкідливості у 2-ий через поліпшення умов праці. Таким чином, частина трудового колективу втрачає пільгові пенсії і зможе піти на заслужений відпочинок не у 50 років, як мало б бути за 1-м списком, а тільки у 55, згідно зі списком №2. Водії самоскидів поліпшень не відчули і вважають відміну пільг абсолютно необгрунтованою. Ініціативна група робітників ПГЗКу під егідою нещодавно створеної Всеукраїнської профспілки "Народна солідарність" вирішила боротися за справедливість і обіцяє пікетувати Адміністрацію Президента. Ситуація, звичайно, неприємна, але оперативна реакція громадських організацій дає усі підстави сподіватися, що робітники відстоять свої права і не дозволять власникам комбінату заощадити на їх здоров`ї. Але якщо копнути трохи глибше, то з`ясовується, що історія з ПГЗКом має легкий присмак фарсу. Схоже, на комбінаті, який чи не останній серед підприємств галузі, почали оптимізувати витрати на пенсіонерів - пільговиків.

Робітники - екстремали

Той, хто був на гірничо-збагачувальному комбінаті, прекрасно знає, що робота там не цукор - пил, шум, маса величезних рухомих механізмів, гігантські кар`єри у сотні метрів завглибшки і діаметром 3-4 кілометри і більше. Але і на будь-якому меткомбінаті стороння людина навряд чи зможе почувати себе комфортно під приголомшуючий гуркіт прокатних станків або в нестерпному жарі, що витікає від доменних печей. А є ще і коксохімічні заводи, де від сірчаного запаху вже через кілька хвилин у роті з`являється кислуватий присмак і нещадно дере у горлі. У принципі, для жителів "неметалургійних" областей України будь-яке підприємство ГМК може здатися декорацією до блокбастера у стилі кібер-панк. Звичайно, строге дотримання техніки безпеки дозволяє робітникам "екстремальних" спеціальностей уникнути серйозних механічних травм. Проте, ніяка техніка безпеки не захистить їх від шкідливих речовин у повітрі, отруйного пилу, високої температури, постійної вібрації, перепадів тиску і багато іншого. Роки роботи у подібних умовах здатні підірвати навіть богатирське здоров`я, і це загальновизнаний факт. Природно, що люди, які свідомо йдуть на ризик, мають право розраховувати на матеріальну компенсацію.

Ще у ранньорадянські часи була розроблена система атестації робочих місць залежно від кількості шкідливих чинників. Цю систему неодноразово оновлювали і доповнювали, але, по суті, вона залишалася незмінною з 1950-х років. Буквально з перших років незалежності України до порядку атестації постійно вносили зміни. У 2005 році Міністерство праці і соціальної політики затвердило "Порядок застосування Списків №1 і №2 робіт, професій, посад і показників, який під час розрахунку стажу роботи надає право на пенсію за віком на пільгових умовах", цей наказ є останнім за часом документом, що регламентує призначення пільгових пенсій. Згідно з цим Порядком, робочі, внесені до 1-го списку, мають право піти на пільгову пенсію у 50 років, а ті, кого віднесли до списку №2, - у 55 років. Проте, на думку галузевих профспілок, цей документ далекий від досконалості. Невиписаність ряду пунктів наказу призводить до того, що часто під час видачі довідок про характер і ступінь шкідливості виконуваних обов`язків не включають у спеціальний стаж окремі періоди роботи. Через це працівники втрачають пільговий стаж, а іноді і право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Як приклад приведемо конкретну ситуацію на одному з гірничо-збагачувальних комбінатів. На жаль, зі зрозумілих причин джерело агентства вважало за краще залишитися анонімним, назвавши лише підприємство. Нам же у цій ситуації доводиться опускати і це. Використання фактично анонімної інформації виправдовує те, що ця схема може "проявитися" на багатьох вітчизняних "шкідливих виробниках".

За інформацією співрозмовника агентства, на одному з найбільших криворізьких ГЗКів під приводом чергової атестації робочих місць з карт умов праці зникають шкідливі чинники, наявність яких раніше надавала право на пільги. "З 1 лютого 2010 року забрали списки пільгового пенсійного забезпечення № 1 у працівників локомотивних бригад, які зайняті на вивезенні гірської маси з кар`єру. Виявляється, що на тепловозах і тягових агрегатах дивним чином повністю зникла вібрація. Таким чином, умови праці працівників у кар`єрі прирівнюються до умов праці офісних робітників", - сказав працівник ГЗКу.

За його словами, атестацію проводив Криворізький і Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань, і вона була позачерговою (зазвичай атестації проводять раз на 5 років). Формальним приводом її проведення стала так звана зміна назви професії. Адміністрація комбінату змусила усіх працівників локомотивних бригад написати заяви про переведення в іншу професійну сферу, з назви якої було вилучено слово "локомотив". До прикладу, був машиніст локомотива, а став машиніст тягового агрегата. "За результатами атестації нас повністю позбавили права на пільгові пенсії як за 1-м, так і за 2-м списком. У картах умов праці усі шкідливі чинники не дотягують до перевищення. Температура на робочому місці вказується як нормальна. Тоді як вона в робочій зоні при зовнішній плюс 32 градуси досягає плюс 54-58 градусів і це протягом робочої зміни у 12 годин", - пояснює співрозмовник агентства.

За його даними, ряд підприємств ГМК останнім часом переходять на систему аутсорсингу. "Тобто, підприємство дробиться на безліч малих приватних підприємств, які знімають з себе вантаж пенсійних і регресних виплат, у процесі передачі структурного підрозділу великого підприємства в підрядну організацію з людей знімають усі пільги. Оскільки офіційна частина зарплати мінімальна, то такі ж і виплати лікарняних і пенсійні відрахування", - додало джерело.

Воно так само повідомило, що з невдоволеними працівниками ГЗКу проводять "виховну" роботу, яка зводиться в основному до погроз звільнення. І скажіть, будь ласка, чим Полтавський ГЗК, який так засвітився, гірший за інші підприємства галузі. Просто на інших комбінатах процес "знешкодження" пільговиків вже фактично завершений, тоді як на ПГЗКу він тільки почався.

Без пилу і шуму

На початку 2009 року Донецька обласна організація ПМГУ повідомляла про те, що найбільше скарг на відміну пільгової пенсії надходить від водіїв великовантажних автомобілів, зайнятих на підприємствах ГМК. Враховуючи ситуацію, що склалася, у квітні 2009-ого Донецький обком профспілки підготував і скерував звернення на ім`я прем`єр-міністра України (тоді цю посаду обіймала Юлія Тимошенко) і міністра праці і соціальної політики, у яких викладали суть проблеми, а також вносили пропозиції. Незважаючи на зусилля профспілок, після майже півтора року ситуація тільки погіршилася.

6 червня в агентстві УНІАН відбулася прес-конференція, під час якої три представники трудового колективу ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" заявили про те, що адміністрація підприємства намагається позбавити своїх працівників пільгового статусу, який надає право на достроковий вихід на пенсію.

За словами водія кар`єрного самоскида Ігоря Божка, близько 200 його колег, які вивозять з кар`єру видобуту руду, було нещодавно попереджено про втрату ними гарантованих законодавством пенсійних привілеїв. "Нас повідомили, що у результаті деяких технічних нововведень умови нашої роботи покращали, а, відповідно, можна водіїв переводити з першого списку шкідливості у другий. Але насправді нічого не змінилося - машини все ті ж, пилу в кабіні менше не стало. Ба гірше, на комбінаті постійно підвищують виробничі норми, у результаті водії кар`єрних самоскидів вимушені гнати автомобілі швидше визначеної швидкості у такій пилюці, що вже на 15 метрах не видно попереду машину", що йде, - розповів І. Божко.

Він також стверджує, що адміністрація створює на комбінаті штучних "стаханівців". "З`являється нікому невідомий водій на абсолютно новій машині, який б`є усі рекорди продуктивності, виконуючи норму на 150% і більше. Але це тільки на папері, реально ж ми не бачимо його ні в кар`єрі, ні на розвантаженні, абсолютно незрозуміло, де і коли він устигає зробити стільки поїздок. За підсумками місяця нам ставлять його у приклад, натякаючи, що працювати треба краще", - додав І.Божко.

І. Божко і ще декілька його товаришів наважилися виступити проти нововведень адміністрації ПГЗКу. Виникає резонне питання, а де ж профком комбінату, який повинен відстоювати інтереси своїх членів. Виявилось, що у профкомі ПГЗКу повністю згодні з висновками комісії, що проводила переатестацію робочих місць.

Мабуть, позиція власної профспілки змусила робітників ПГЗКу звернутися до Всеукраїнської профспілки "Народна солідарність". Профспілка була створена на початку 2010 року, а на самому ПГЗКу первинка "Народної солідарності" з`явилася тільки у червні. Проте, незалежна профспілка з ентузіазмом взялася за справу і організувала для скривджених водіїв вищезгадану прес-конференцію, на яку запросили давнього борця за інтереси пролетаріату екс-главу Фонду держмайна України, голову громадського об`єднання "Союз жінок України за майбутнє дітей" Валентину Семенюк-Самсоненко.

Під час прес-конференції голова Всеукраїнської профспілки "Народна солідарність" Олексій Кляшторний продемонстрував, що досить непогано розбирається у специфіці роботи водія гірничорудного підприємства. Він, зокрема, заявив, що працівники ПГЗКу, зайняті на роботах в кар`єрі, продовжують працювати у надважких умовах. "Перепад висоти при спуску в кар`єр досягає близько 300 метрів, у водіїв закладає вуха, як у літаку. У кар`єрі висока запиленість і загазованість, там спостерігаються дія потужних електромагнітних полів і викиди маловивчених газів, у тому числі з вмістом фенолу і т. і", - розповів О.Кляшторний.

Оскільки, за словами голови ВП, звернення працівників комбінату у компетентні держоргани залишаються без належної відповіді, "Народна солідарність" планує пікетування ряду міністерств і відомств. "На 12 липня планується пікетування Адміністрації Президента України. Наша вимога - повернути робітникам кар`єру незаконно відібране у них право на пільгове пенсійне забезпечення", - заявив профспілковий лідер.

Між тим, В. Семенюк-Самсоненко заявила, що не вважає те, що відбувається на ПГЗКу виключенням для України. "Влада не наважується офіційно заявити про збільшення пенсійного віку в країні, але фактично робить це завдяки кулуарним домовленостям з власниками підприємств. На багатьох з них штучно зменшується кількість людей, які мали право йти на пенсію на пільгових умовах. При цьому ті профспілки, які повинні були б контролювати виконання колективних договорів на жаль, цього не роблять. Сьогодні на багатьох підприємствах ГМК з людей намагаються зробити рабів, необгрунтовано збільшуючи виробниче навантаження і відміняючи пільги за шкідливість. Добре, що з`являються профспілки, які захищають трудящих, а не інтереси власників", - наголосила В. Семенюк-Самсоненко.

Отримати коментар у компанії Ferrexpo (основний акціонер ПГЗКу) не вдалося. У прес-службі компанії УНІАН відповіли, що не коментують звинувачення на свою адресу.

Учасники прес-конференції дуже детально окреслили проблеми і шляхи їх рішення. Проте, важко утриматися від спокуси запитати їх, чому йдеться саме про Полтавський ГЗК і тільки про нього? Жодним чином не докоряючи їм в упередженому ставленні до власників комбінату, все ж зазначимо, що основний акціонер підприємства - Костянтин Жеваго, представляє у ВР опозиційний БЮТ. Тоді як власники інших українських ГЗКів або знаходяться сьогодні у лавах партії влади, або прагнуть триматися поза політикою або ж взагалі є іноземними громадянами.

Профспілка в патовій ситуації

У принципі, усе так-сяк зрозуміло. Схоже, що Полтавський ГЗК потрапив під удар цілком заслужено, проте, несправедливо залишати його наодинці під шквалом критики. До того ж, за інтереси робітників бореться зовсім молода профспілка - "Народна солідарність", тоді як роль в цій історії ветерана робочого руху - Профспілки металургів і гірників України (ПМГУ) залишається незрозумілою.

Як наголосив перший заступник голови Центрального комітету ПМГУ Сергій Комишов, у ЦК надходив сигнал про незгоду частини трудового колективу ПГЗКу з переатестацією робочих місць. "Ми знали про суть конфлікту із самого початку і звернулися по роз`яснення до голови первинної організації ПМГУ на Полтавському ГЗК. Зовсім нещодавно голова профкому ПГЗКу змінився, і ми надавали йому усебічну допомогу, цілком виразно пояснили, які перед ним стоять завдання. Його повідомили, що ПМГУ має в розпорядженні незалежний експертний центр, який знаходиться в Донецьку і в змозі провести незалежну експертизу атестаційних карт на підприємстві", - зазначив С. Комишов.

Проте, за його словами, у ЦК ПМГУ надійшов офіційний папір від профкому ПГЗКу про те, що їх представники були у кар`єрі, у цеху, дивилися нові атестаційні карти і не знаходять у них жодних порушень. "Водночас, ми знайомі із заявами представників трудового колективу комбінату, які говорять про те, що атестація проводилася в умовах непрацюючих агрегатів і є некоректною. Незважаючи на це, ми вимушені констатувати, що в ЦК немає офіційного звернення від колективу ПГЗКу про те, що 200 або навіть близько 1 тисячі працівників комбінату було позбавлено пільг - починаючи від молока, додаткових відпусток, і закінчуючи першим списком шкідливості", - підкреслив заст. голови ЦК ПМГУ.

Він повідомив, що перед представником ПМГУ у Полтавській області було поставлено завдання через свої можливості розібратися у ситуації. "Нам незрозуміла поведінка профкому ПГЗКу, у робітників сьогодні дуже вагомі аргументи. Ми б не хотіли, щоб альтернативна профспілка відстоювала інтереси наших членів", - заявив С. Комишов.

Щодо ситуації з пільгами за шкідливі умови роботи в цілому по галузі, С. Комишов зазначив, що сигнали про порушення і раніше надходити з гірничо-збагачувальних комбінатів. Зокрема, за його словами, у ПМГУ зверталися з одного з криворізьких ГЗКів. "Ми послали запит голові профспілкового комітету цього комбінату, але там так само, як і на Полтавському ГЗК, заявили про відсутність претензій до адміністрації. Нас повідомили, що на окремих робочих місцях були зафіксовані чинники покращення: десь поставили кондиціонер (!) Звичайно, якби ми мали інформацію про конкретного робітника, то можна було б спробувати розібратися. А так нам заявляють, що ми надсилаємо запити на підставі анонімних звернень, що не відповідають дійсності", - підсумував С. Комишов.

Відчай, тверезий розрахунок або..

Найважливішим питанням в усій цій історії є ступінь відповідальності учасників перегляду пільгових списків перед робітниками. У першу чергу, це, звичайно, власники підприємств, які санкціонують подібні дії своїх топ-менеджерів. Потім безпосередні виконавці - адміністрація підприємства у тісній співпраці з експертними організаціями, що проводять атестації. Далі йдуть профкоми підприємств, які явно не проти "зметикувати на трьох" з експертами і адміністрацією. Ну і самі робітники, які вибирають владу, яка не хоче через Міністерство праці розібратися із зловживаннями олігархів. А якщо і хоче, то тільки з "чужими”…

З іншого боку, варто визнати, що більшість робітників не лише ГМК, але і інших галузей, вважають за краще мовчати. Основне виправдання - нехай на пенсію виходити пізніше, але хоч допрацювати дадуть, а інакше взагалі на вулиці опинюся у передпенсійному віці. Під час прес-конференції водіїв з Полтавського ГЗК кілька разів запитували, чим обумовлена сміливість їх заяв. Адже зрозуміло, що керівництво якщо і не звільнить, то створить максимально "сприятливі" умови. На це вони відверто відповідали, що вже вважають себе безробітними, але терпіти свавілля більше не могли. Така відповідь явно не задовольняла практичних журналістів, які продовжували натякати на те, що борців за справедливість і їх сім`ї хтось, певно, готовий підтримати матеріально. Подібні міркування хоча і виглядають відверто цинічними, але основані на сумному життєвому досвіді рядових українців. Усі ми знаємо, що чекати допомоги від держави або захисту від закону у протистоянні з сильними світу цього не доводиться. Відповідно, дії водіїв з ПГЗКу виглядають у наших очах або як жест відчаю, або як акція проти опозиційного олігарха, проспонсорована зацікавленими особами. Третього нам не дано, і в цьому найголовніша проблема.

Можливо, у випадку з ПГзОКом робітникам вдасться відстояти свої права, але залишаться тисячі інших, які, позбувшись здоров`я, залишилися без мінімальної компенсації. Доводиться констатувати, що за ситуації, коли профспілка є "відлунням" адміністрації, робітник залишається безправним і незахищеним. І навіть звернення до суду для нього навряд чи стане вирішенням проблеми. Єдиний реальний позитив, який хоч би теоретично можна угледіти в ситуації, - поява конкуренції на профспілковому полі. Можливо, побачивши, що незалежні профспілки забирають хліб і авторитет, старі трейд-юніоністи активізують роботу. Профспілковим лідерам варто замислитися над тим, що "хороша" війна з власниками краща за "погану" дружбу.

P.S. Увечері 8 липня Київський окружний адміністративний суд заборонив "Народній солідарності" проводити акцію протесту перед будівлею Генпрокуратури України. Вона була запланована на ранок 9 липня і її учасники дізналися про заборону, прийшовши під ГПУ, де їх чекали співробітники МВС з рішенням суду. Варто зазначити, що профспілка не має на руках судового рішення, відомо тільки, що воно було прийняте за позовом Київської міської державної адміністрації. І це добре - до пікетів у нас давно звикли, а ось до заборон на них - ще ні. Чи буде заборонено профспілці пікетувати 12 липня Адміністрацію Президента - доки невідомо.

Антон Лосєв (УНІАН)