Сєвєродонецький «Азот» зупинено на плановий капремонт

ЗАТ "Сєвєродонецьке об`єднання "Азот" зупинено на плановий капітальний ремонт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства промислової політики.

Повідомляють, що голова правління "Сєвєродонецького об`єднання "Азот" Валентина КАЗАКОВА заявила, що для підвищення ефективності роботи агрегатів аміаку керівництво підприємства на початку липня прийняло рішення про зупинку цехів М- 3 і 1-М карбаміду і аміаку на повний капітальний ремонт.

"Ці заходи не пов`язані з ціною на природний газ. Сьогодні на підприємстві працює близько 15 цехів, а інші знаходяться в режимі планового капітального ремонту", - сказано у повідомленні.

На цей період для працівників підприємств збережений п`ятиденний робочий тиждень і відповідна заробітна плата.

Повідомляють також, що після проведення капітальних ремонтів цехи будуть введені в роботу вже у серпні-вересні цього року.

Нагадаємо, учора деякі ЗМІ з посиланням на депутата Верховної Ради Геннадія МОСКАЛЯ повідомили, що "Сєвєвродонецьке об`єднання "Азот" зупинило роботу через високу ціну на газ - 256 дол. за тис. куб. м.

За словами Г. Москаля, жителі Сєвєродонецька повідомляли, що схожа ситуація може виникнути і на інших хімічних підприємствах України. "Процес зупинки виробництва почало і виробниче об`єднання "Стірол". За такої ціни на газ українські хімічні підприємства є збитковими і нерентабельними, а їх продукція - неконкурентоздатною на світовому ринку мінеральних добрив", - такі слова депутата цитували ЗМІ.