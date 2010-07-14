Металургам відмовлено в преференціях

Кабінет Міністрів України не продовжив на третій квартал 2010 р. дію постанови №289 від 24 березня 2010 р. про антикризові преференції для підприємств гірничо-металургійного комплексу за тарифами на вантажоперевезення й енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді підприємств ГМК.

За його словами, це викликано напруженим станом державних фінансів і складнощами в тих галузях, за рахунок яких гірничо-металургійний комплекс одержував пільги.

С.БІЛЕНЬКИЙ також відзначив, що відміна преференцій для гірничо-металургійного комплексу стала однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання чергового траншу Україні. МВФ заявив про неприйнятність субсидування одних галузей за рахунок інших.

За словами заступника міністра, у зв`язку з відміною преференцій витрати ГМК зросли лише в частині вартості електроенергії.

«Що стосується тарифів на залізничні перевезення, то не таємниця, що в II кварталі 2010 р. «Укрзалізниця» і так не виконувала вимоги Меморандуму. Тут підприємства, по суті, і не відчули різниці. Вартість електроенергії зросла на 7-8%», - наголосив С.БІЛЕНЬКИЙ.

Він відзначив, що в разі погіршення ситуації в галузі, Мінпромполітики має намір повернутися до питання відновлення преференцій для ГМК.

С.БІЛЕНЬКИЙ уточнив, що за час дії антикризових преференцій для ГМК (1,5 року) галузь одержала пільг на суму 1,9 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Кабінет Міністрів і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

У рамках меморандуму Кабмін (постанова №925 від 14 жовтня 2008 р.) ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанова була прийнята на період до 1 січня 2009 року, а потім поквартально продовжувалася.

Пізніше Кабінет Міністрів України продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості на другий квартал 2010 р.

Постанова Кабінету Міністрів №289 від 24 березня 2010 року передбачала продовження антикризових заходів для ГМК на другий квартал 2010 року.