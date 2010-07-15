Коксохімічні підприємства України наростили імпорт вугілля

Коксохімічні підприємства України за 1 півріччя наростили щодо 1 півріччя 2009 р. імпорт вугілля для коксування на 44% -до 4,8 млн. тон.

Про це в Дніпропетровську на балансовій нараді підприємств ГМК повідомив генеральний директор об'єднання "Металургпром" Василь ХАРАХУЛАХ.

За його словами, динаміка постачань імпортного вугілля для коксування свідчить про реальність виконання спрогнозованого раніше річного об'єму імпорту вугілля в об'ємі 8-8,5 млн. тон.

Водночас у червні в Україну імпортовано 875 тис. тон вугілля, що коксується, що на 4,9% менше від об'єму постачань вугілля у травні.

У червні імпорт коксу склав 18 тис. тон. За 1 півріччя 2010 р. цей показник склав 1, 777 млн. тон коксу. У 1 півріччі 2009 р. кокс в Україну не імпортувався.