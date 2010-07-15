Україна у січні-червні збільшила виробництво аміаку

Підприємства хімічної промисловості України у січні-червні цього року збільшили виробництво аміаку на 36,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 2 млн. 46 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні п.р. виробництво аміаку в Україні збільшилося на 54,1%, порівняно з червнем 2009 року, – до 325 тис. тонн. Порівняно з травнем 2010 року виробництво аміаку зменшилося на 8,2%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила виробництво аміаку на 38%, порівняно з 2008 роком, – до 3,032 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горловка, Донецька обл.), сєверодонецький «Азот» і ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ).