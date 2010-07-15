В Україні зростання промвиробництва в червні до червня-2009 становило 8,9%

В Україні зростання промислового виробництва в червні поточного року проти червня 2009 року становило 8,9%, у січні-червні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 12%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в червні ц.р., порівняно з травнем спад промвиробництва становив 0,5%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в червні ц.р. проти червня 2009 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 9% (до травня ц.р. – падіння 0,9%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 17,1% (до травня ц.р. – падіння 4,1%), у виздобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 2,7% (до травня ц.р. – спад 1,6%).

У обробній промисловості зростання обсягів виробництва в червні ц.р., порівняно з червнем 2009 року, становило 10,2% (до травня ц.р. – спад 0,4%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – зростання 0,4% (до травня ц.р. – зростання 2,7%).

У легкій промисловості в червні ц.р. до червня 2009 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 10,6% (до травня ц.р. – зростання 20,2%), зокрема в текстильній промисловості й виробництві одягу, хутра та виробів із нього – зростання 12,2% (до травня ц.р. – зростання 25,6%), у виробництві шкіри й виробів із неї – зростання 3,9% (до травня ц.р. – зростання 0,1%).

У обробці деревини і виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в червні ц.р. проти червня 2009 року становило 9,8% (до травня ц.р. – зростання 6,7%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 7,8% (до травня ц.р. – 9,6%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки зафіксовано спад 18,1% (до травня ц.р. – спад 10,1%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 14,6% (до травня ц.р. – зростання 0,7%), зокрема в хімічному виробництві – 15,3% (до травня ц.р. – спад 4,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – зростання 12,7% (до травня ц.р. – зростання 13,3%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 14,3% (до травня ц.р. – зростання 3,4%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у червні ц.р., порівняно з червнем 2009 року, зростання виробництва становило 6,7% (до травня ц.р. – спад 11%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 35,4% (до травня ц.р. – зростання 7,6%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 23,3% (до травня ц.р. – зростання 9,5%), у виробництві електричного, електронного й оптичного устаткування – 5,6% (до травня ц.р. – зростання 11,1%), у виробництві транспортного устаткування – 86,1% (до травня ц.р. – зростання 3,9%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зростання на рівні 8,2% (до травня ц.р. – зростання 2,9%).

Довідка УНІАН. Спад промвиробництва в Україні в першому півріччі 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року становив 31%.

Зростання промвиробництва в грудні 2009 року порівняно з груднем 2008 року становило 7,4%, у січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року спад промвиробництва становив 21,9%.