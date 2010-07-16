Експерт: темпи зростання виробництва можуть в Україні знизитися до 8%

Темпи зростання промислового виробництва в Україні до кінця 2010 року можуть знизитися до 8%, вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

«Темпи зростання промислового виробництва в Україні до кінця 2010 року можуть скоротитися до 8% зважаючи на базу порівняння, зниження темпів зростання виробництва в машинобудуванні, металургії, хімії і нафтохімії, що підвищується, на тлі уповільнення світової економіки в другому півріччі», - відзначив Н.Івченко.

За даними центру FOREX CLUB в Україні, в червні в першу чергу сповільнилося виробництво в тих секторах, які орієнтовані на експорт. Темпи зростання в хімічній і нафтохімічній галузі знизилися з 22,9% до 21,4%, в металургії – з 21,7% до 19,1%. «Така ситуація в даних секторах пояснюється скороченням попиту на тлі можливого сповільнення світової економіки, а, зокрема, економіки США і Китаю. Ціни на металопродукцію на світових ринках з початку року залишаються мінімальними. Підсумковий річний темп зростання виробництва в хімії і нафтохімії може скласти 15,4%, в металургії – 14%», - вважають в FOREX CLUB в Україні.

На думку експертів центру, виробництво в секторі машинобудування в січні-червні виросло з 29% до 30,1%, в основному, за рахунок замовлень на автобуси і тролейбуси для Євро-2012, на сільськогосподарську техніку для польових робіт і збирання врожаю. Проте темпи зростання в даній галузі до кінця року також знижуватимуться з урахуванням бази порівняння. Зростання виробництва в машинобудуванні за підсумками 2010 року може скласти 23%.