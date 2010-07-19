В Україні виробництво телевізорів скоротилося на 79%

Виробництво телевізорів в Україні у січні-червні 2010 року скоротилося на 78,8%, або на 116,7 тис. штук, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 31,4 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні п.р. виробництво телевізорів в Україні скоротилося на 84,6%, або на 15,9 тис. штук, порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 2,9 тис. штук.

Довідка УНІАН. У 2009 році виробництво телевізорів в Україні скоротилося на 57,9%, або на 323,5 тис. штук, порівняно з 2008 роком – до 235,3 тис. штук.