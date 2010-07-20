Ріст ІВБГ в Україні уповільнилося з 9,5% до 5,8%

У червні ц.р. зафіксовано зниження економічної активності – зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України в червні уповільнилося до 5,8% в річному численні, порівняно з показником за травень на рівні 9,5%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, за підсумками січня-червня зростання ІВБГ становило 8,3%, порівняно з відповідним періодом минулого року (8,7% за січень-травень).

У Нацбанку відзначають, що низький зовнішній попит в умовах надмірних запасів продукції став основною причиною уповільнення економічної активності. Так, зниження цін на сталь на світових ринках викликало істотне уповільнення виробництва в металургії (6,7% у річному вимірюванні в червні порівняно з 21,2% у травні) і, у свою чергу, у видобувній промисловості (5% і 10,3% відповідно).

З іншого боку, завдяки поліпшенню очікувань населення поступове відновлення споживчого попиту сприяло розвитку галузей, спрямованих на забезпечення внутрішнього ринку. Так, оборот роздрібної торгівлі в червні збільшився на 7,7% у річному вимірі, виробництво харчової промисловості - на 0,4%, легкої - на 10,6%

Таким чином, істотний негативний вплив зовнішньоекономічної кон`юнктури в червні було частково знівельоване зростанням внутрішнього приватного споживання. Завдяки показникам вищезазначених галузей, обсяг промислового виробництва сповільнився значно менше, ніж обсяг виробництва експортоорієнтованих галузей - до 8,9% в річному вимірі в червні (12,7% у травні).

Також НБУ відзначає, що в червні продовжилося незначне відновлення будівельної активності. Все ще спостерігається зниження обсягів робіт (-19,3% за 6 місяців, порівняно з відповідним періодом минулого року), проте третій місяць поспіль відбувається його уповільнення. Покращення динаміки галузі обумовлене, перш за все, зростанням обсягів робіт з розвитку інфраструктури, зокрема, в рамках підготовки до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.

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