ArcelorMittal придбала Бериславський завод будматеріалів

Компанія ArcelorMittal придбала ВАТ «Бериславській завод будівельних матеріалів» (Херсонська обл.).

Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР).

Згідно з повідомленням, Бериславський завод будматеріалів придбано з метою забезпечення більшої стабільності поставок вапняку на АМКР.

«Ця угода дозволить нашій дочірній структурі в Україні – ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стати більш самодостатньою в плані забезпечення вапняком, оскільки придбаний завод забезпечить близько чверті наших потреб у цій сировині. Проте ми продовжуватимемо співпрацю з нинішніми постачальниками, оскільки у будь-якому разі нам потрібний вапняк різних видів і у великих кількостях, які не можуть бути забезпечені лише за рахунок новопридбаного підприємства», – наводяться в прес-релізі слова виконавчого віце-президента ArcelorMittal Арно ПУПАР-ЛАФАРЖА.

У повідомленні також зазначається, що стратегія ArcelorMittal відносно нового заводу полягатиме в швидкому відновленні роботи підприємства і виконанні всіх зобов`язань за існуючими контрактами, а також у збільшенні обсягів виробництва і підвищенні якості продукції, оптимізації виробництва і максимально ефективному використанні сировинних запасів. Особлива увага приділятиметься охороні праці та природоохоронним заходам.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ц.р. збори акціонерів Бериславського заводу будматеріалів призначили головою наглядової ради підприємства ArcelorMittal Netherlands B.V.

Довідка УНІАН. ВАТ "Бериславський завод будівельних матеріалів" створено в 1994 році на базі державного підприємства "Бериславський завод будівельних матеріалів".

Основним видом продукції є цеглина керамічна М-75, а також вапняк. Основними покупцями продукції підприємства є ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» і ВАТ «Кримський содовий завод».

До складу підприємства входять: цегляний цех, цех залізобетонних виробів, цех дренажних труб з полівінілхлориду і вапняний цех. Також у складі підприємства працює філіал у смт Нововоронцовка (Херсонська обл.).

У 2009 році «Бериславський ЗБМ» збільшив збиток в 5,8 разу – до 5,673 млн. грн. Водночас чистий дохід підприємства зріс на 64% – до 28,188 млн. грн.

Станом на 19 липня ц.р. 49,639% акцій АТ належали компанії Woodgraft Limited (Кіпр), по 24,819% акцій перебували у власності ТОВ «Мінерал-Інвест» (Львів) і компанії Yanson Finance (Кіпр).

В даний час статутний фонд ВАТ становить 1 млн. 62,649 тис. грн.

ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює у більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.