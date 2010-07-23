Депутати пропонують ввести тимчасову держадміністрацію в машинобудуванні

Народні депутати пропонують застосовувати процедуру тимчасової державної адміністрації в галузі вітчизняного машинобудування.

Відповідний проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу) № 7008 від 21.07.2010 зареєстровано у Верховній Раді України.

Ініціатори законопроекту - Юрій ОДАРЧЕНКО, Володимир СКУБЕНКО і Євген ШАГО (БЮТ).

Проект закону передбачає внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу". Зокрема, пропонується розширити функції уповноваженого органу у сфері машинобудування такими: перевірка ефективності використання засобів пріоритетної державної підтримки, пільг і переваг, які встановлені законом для суб`єктів господарювання галузі, з урахуванням суспільних інтересів і можливістю встановлення певних негативних наслідків у разі виявлення зловживань; призначення тимчасової державної адміністрації на підставі рішення Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, тимчасова державна адміністрація за необхідності вводиться за аналогією з процедурою тимчасової адміністрації згідно із Законом "Про банки і банківську діяльність".

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що процедура тимчасової державної адміністрації передбачається щодо підприємств галузі у разі загрози втрати виробництва через погіршення економічного стану цих об`єктів в умовах пріоритетного стимулювання, невиконання соціальних зобов`язань. Процедура спрямована на економічне, фінансове оздоровлення, відновлення ефективного управління і використання виробничих фондів, раціональне використання матеріальних ресурсів, технічне переоснащення тощо.

Введення тимчасової державної адміністрації передбачає встановлення тимчасового спеціального правового режиму державного нагляду і управління, що, крім іншого, включає також можливість встановлення певних обмежень у здійсненні відповідним суб`єктом господарювання господарської діяльності, а також права власності. Відповідні обмеження спрямовані на забезпечення умов діяльності адміністрації та мають тимчасовий характер.

Згідно з проектом закону, тимчасова державна адміністрація призначається у разі: невиконання законних вимог уповноваженого державного органу щодо реалізації заходів, визначених стратегією розвитку галузі; необгрунтованої відмови у наданні документів чи інформації, передбачених законом, на законну вимогу уповноваженого центрального органу виконавчої влади; порушення справи про банкрутство щодо підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу; ухвалення рішення Верховною Радою за результатами проведеного тимчасовою слідчою комісією ВРУ розслідування з питань, що представляють суспільний інтерес, щодо підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу; порушення законодавства про запобігання і протидію легалізації доходів; соціального конфлікту у зв`язку з невиконанням соціальних зобов`язань суб`єктом господарювання.

У законопроекті до компетенції Кабінету міністрів віднесено затвердження переліку підприємств всіх форм власності, які входять в структуру галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.