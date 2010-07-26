Новина про арешт активів ІСД короткостроково вплине на їх вартість
Вважає аналітик Dragon Capital
Новина про арешт активів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), очевидно, матиме короткостроковий негативний вплив на вартість активів корпорації.
Таку думку висловив в коментарі УНІАН старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Сергій ГАЙДА.
«Дана новина, очевидно, матиме короткострокове негативне значення для вищезазначених сталеливарних активів ІСД, указуючи на те, що група як і раніше зазнає труднощі з оборотними коштами і забезпеченням сировиною», - відзначив він.
У той же час, на думку аналітика, «Метінвест», швидше за все, не намагатиметься збанкротити активи ІСД, і сторонам вдасться врегулювати дане питання шляхом переговорів.
Він також додав, що в довгостроковій перспективі нові стратегічні акціонери ІСД допоможуть групі диверсифікувати ресурсну базу. «Ми чекаємо, що російські власники ІСД в довгостроковому періоді зможуть диверсифікувати ресурсну базу, зокрема шукатимуть альтернативного постачальника руди, тоді як на сьогодні єдиним постачальником цієї сировини є «Метінвест», - відзначив С.Гайда.
Як раніше повідомили ряд ЗМІ з посиланням на джерело в Міністерстві юстиції, Департамент виконавчої служби Мінюсту наклав арешт на майно Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського, Алчевського металургійного комбінату і Краматорського металургійного завод ім. Куйбишева.
За інформацією джерела, арешт був накладений у зв`язку з виконання рішень судів щодо стягнення на користь "Метінвест Холдингу" з вказаних підприємств боргів за сировину, які в сумі складають близько 1,7 млрд. грн.
У той же час в інтерв`ю УНІАН жодна з вищезазначених сторін не підтвердила і не спростувала інформацію про арешт активів.
Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» заснована в 1995 році і є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.