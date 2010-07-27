"ІСД" підтверджує заборгованість перед "Метінвестом"

Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) підтверджує існування заборгованості своїх підприємств перед групою "Метінвест", проте водночас заявляє, що оприлюднена у ЗМІ сума заборгованості не відповідають дійсності.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі корпорації.

Як зазначається у прес-релізі корпорації, протягом 2008-2009 рр. в умовах безпрецедентної світової фінансової і економічної кризи, яка найбільш негативно вплинула саме на діяльність металургійних підприємств України, у ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» і ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ним Ф.Е.Дзержинського» дійсно виникла заборгованість перед компаніями, які входять до групи «Метінвест» за здійснені поставки залізорудної сировини.

Водночас, як наголошується у прес-релізі, «корпорація «ІСД» з усією відповідальністю заявляє, що станом на 26 липня 2010 року суми заборгованості підприємств групи «ІСД» перед підприємствами групи «Метінвест», якими безвідповідально і маніпуляційно оперують деякі ЗМІ в своїх останніх публікаціях, не відповідають дійсності».

В корпорації також відзначають, що ВАТ «АМК» і ВАТ «ДМКД» успішно здійснюють погашення заборгованості перед своїми партнерами, зокрема, постачальниками залізорудної сировини.

«Окрім того, корпорація «ІСД» успішно веде переговори з міжнародними банками і фінансовими установами, які є кредиторами корпорації, ВАТ «АМК», ВАТ «ДМКД» та інших підприємств, що входять до групи «ІСД», щодо реструктуризації фінансового боргу, який є абсолютно звичним явищем практично для кожної промислової компанії у цей непростий період", - наголошується у прес-релізі.

Як раніше повідомили ряд ЗМІ з посиланням на джерело у Міністерстві юстиції, Департамент виконавчої служби Мін’юсту наклав арешт на майно Дніпровського металургійного комбінат ім. Дзержинського, Алчевського металургійного комбінату і Краматорського металургійного заводу ім. Куйбишева.

За інформацією джерела, арешт було накладено у зв`язку з виконанням рішень судів щодо стягнення на користь "Метінвест Холдингу" із зазначених підприємств боргів за сировину, які у сумі становлять близько 1,7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Корпорацію «Індустріальний союз Донбасу» засновано в 1995 році, вона є інтегрованою холдинговою компанією, яка володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.

До складу корпорації входять Алчевський металургійний комбінат, Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, меткомбінат Dunaferr (Угорщина) і ISD – Huta Czestochowa (Польща).

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами групи «Метінвест» є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні групою «Метінвест» на партнерських засадах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія Групи «Метінвест».