Українські підприємства скоротили реалізацію послуг на 0,6%

У січні-червні 2010 р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг в Україні, становив 93,1 млрд. грн., що на 0,6% менше порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Про це повідомляє Державний комітет статистики.

У середньому, одне підприємство реалізувало послуг на 1,802 млн. грн. Даний показник був найвищим на підприємствах міста Києва (5,654 млн. грн.), Севастополя (2,405 млн. грн.) і Одеської області (2,393 млн. грн.), найнижчим – на підприємствах Хмельницької області (662,8 тис. грн.).

У червні п.р. українські підприємства реалізували споживачам послуг на суму 17,6 млрд. грн., що на 7,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

У структурі обсягу реалізованих послуг більше половини (54,9%) становили послуги транспорту, пошти і зв`язку, більше чверті (27,5%) – послуги з операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу і надання послуг підприємцям. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами м. Києва, Одеської, Донецької і Дніпропетровської областей, становив більше половини (56%) загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, у червні п.р. підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 116,1 млн. грн. (на 6% більше порівняно з червнем 2009 р.), зокрема населенню – 41,1 млн. грн. (на 16% більше);

готелі і ресторани реалізували послуг на суму 462,2 млн. грн. (на 22% більше), зокрема населенню – 263,6 млн. грн. (на 17% більше);

підприємства сфери транспорту і зв`язку реалізували послуг на суму 10,472 млрд. грн. (на 13% більше), зокрема населенню – 2,907 млрд. грн. (на 9% більше);

підприємства, які проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і які надають послуги підприємствам, реалізували послуги на суму 4,835 млрд. грн. (на 15% більше), зокрема населенню – 663,6 млн. грн. (на 14% більше).

У сфері освіти в червні 2010 р. було надано послуг на суму 231,7 млн. грн., що на 14% більше порівняно з червнем 2009 р., зокрема населенню – 201,7 млн. грн., що на 13% більше; у сфері охорони здоров`я і надання соціальної допомоги – 640,1 млн. грн., що на 16% більше, ніж у червні минулого року, зокрема населенню – 326,5 млн. грн., що на 17% більше; у сфері комунальних і індивідуальних послуг, а також у сфері культури і спорту – 794,5 млн. грн., що на 7% більше порівняно з червнем 2009 р., зокрема населенню – 275,5 млн. грн., що на 3% менше.