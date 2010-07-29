Тігипко за приватизацію «Укртелекому»

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає за доцільне приватизацію «Укртелекому», а ось з продажем Одеського припортового заводу необхідно зачекати.

Про це він заявив в інтерв`ю «Фокусу», текст якого розміщено на сайті видання.

«Укртелеком» необхідно продавати», - сказав С.ТІГІПКО. Він пояснив це тим, що «Укртелеком» за останній час втратив у ціні мінімум у два рази. Крім того, зазначив віце-прем`єр, навіщо державі бути в підприємстві, яке на прибутковому ринку працює з боргами, що зростають. «А ось з ОПЗ справа принципово інша. Це питання стратегії розвитку економіки, тому що там аміачна труба і перевалка аміаку в порту. Тут я б не поспішав, володіння підприємством дозволяє державі впливати на весь ринок», - сказав він.

С.ТІГІПКО також вважає, що необхідно далі продавати обленерго, теплову енергетику. За його словами, сьогодні, маючи 50% дешевої ядерної електроенергії, ми виставляємо для промисловості тарифи вищі, ніж в Європі. І так багато в чому, переконаний він, тому, що за рахунок промисловості йде субсидування населення, яке платить занижену ціну.