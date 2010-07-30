Японія перерахувала Україні другий транш коштів

Японія перерахувала Україні другий транш у рамках договору про продаж 30 млн. одиниць встановленої кількості викидів парникових газів, укладеного у березні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Національного агентства екологічних інвестицій України Сергій ОРЛЕНКО.

За його словами, кошти надійшли до України 29 липня за реалізацію 15 млн. одиниць викидів.

Глава відомства відзначив, що отримані кошти буде спрямовано на реалізацію ряду енергозберігаючих і енергоефективних проектів у соціальній сфері. Зокрема, за рахунок зазначених коштів у 2010-2011 роках планується реалізувати 550 таких проектів в Автономній Республіці Крим, Сумській, Івано-франківській і Луганській областях.

С.ОРЛЕНКО відмовився уточнити суму перерахованого японською стороною траншу, пославшись на конфіденційність чинних домовленостей.

Нагадаємо, у 2009 році при переказі першого траншу за аналогічний обсяг одиниць викидів (15 млн. одиниць), за словами екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, Україна мала одержати близько 4,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Україна і Японія в 2009 році домовилися про продаж 30 млн. одиниць встановленої кількості викидів парникових газів у рамках Кіотського протоколу.

Україна ратифікувала Кіотський протокол 4 лютого 2004 року.

Згідно з протоколом, для кожної країни встановлюється максимально припустима межа викидів парникових газів.