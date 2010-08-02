Працівники кар'єру Полтавського ГЗК почали "італійський страйк"

Працівники кар`єру ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Комсомольськ, Полтавська обл.) з 1 серпня почали акцію протесту проти скорочення ряду соціальних і пенсійних пільг для тих, хто працює за так званим першим списком шкідливості.

Як повідомили УНІАН в незалежній профспілці «Народна солідарність», 1 серпня акцію підтримали бурильники, бульдозеристи, водії великовантажної техніки, екскаваторники.

За даними профспілки, робочі незадоволені недавньою атестацією робочих місць, в результаті якої працівників кар`єру, що працюють за так званим першим списком шкідливості, позбавили пільг (ранній пенсійний вік, надбавки, додаткові 10 днів до відпустки). У профспілці відзначають, що попередня атестація, яка проводилася на новій техніці, зберегла за працівниками право на пільги, а через 5 років, після зносу машин і поглиблення кар`єру, пільги хочуть скасувати.

Робітники вимагають відновити "перший список шкідливості" всім працівникам кар`єру, зменшити денні і місячні норми праці до рівня, відповідного вимогам техніки безпеки і фізичним можливостям людського організму, а також підвищити заробітну плату не менше ніж удвічі.

Акція протесту є так званим італійським страйком, який полягає в гранично суворому виконанні співробітниками підприємства своїх посадових обов`язків і правил існуючих інструкцій. У результаті, як правило, різко знижується продуктивність праці.

Один з представників профспілки розповів: «Ми працюємо, але не так як раніше. Все робимо в рамках закону, а не женемося за показниками. Машини по кар`єру їздять поволі, а не швидко, як було раніше».

За словами одного з водіїв великовантажної машини, який 1 серпня працював в кар`єрі, максимальна швидкість машин не перевищує допустимі 25 км/ч, як і вказано в інструкції з техніки безпеки.

Організатори повідомляють, що наразі акція протесту проходитиме безпосередньо в кар`єрі комбінату, але до протестуючих готові приєднатися і працівники комбінату.

У той же час, в прес-службі Полтавського ГЗК агентству УНІАН повідомили, що ніяких акцій на підприємстві не проводиться, робота кар`єру ведеться в звичайному режимі. При цьому в прес-службі відзначили, що керівництво комбінату вважає безпідставними заяви протестуючих робочих про скасування пільгового пенсійного забезпечення, надважкі умови праці й утиск їхніх прав.

За словами керівництва, на комбінаті відбулася чергова атестація робочих місць, в результаті якої перевірено 3410 робочих місць, на яких працюють 5885 працівників. За результатами атестації підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за списком №1 (список шкідливості умов роботи) на 403 робочих місцях, де працює 861 працівник, за списком №2 – на 1458 робочих місцях, де працюють 2628 працівників.

Керівництво ГЗК повідомляє, що в період з 2006 по 2009 роки підприємство вклало в створення безпечних умов праці більше 18,5 млрд. дол.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський ГЗК» – один з найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, які використовуються в чорній металургії і виробництві сталі.

97,31% акцій «Полтавського Гока» належать фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.