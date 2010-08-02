Гендиректором «АрселорМіттал Кривий Ріг» призначений Старков

Генеральним директором ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» призначений Рінат СТАРКОВ, що змінив на цій посаді Жана ЖУЕ, який залишив компанію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Р.СТАРКОВ офіційно працюватиме як виконуючий обов`язки генерального директора до затвердження його на цій посаді зборами акціонерів ВАТ.

Раніше 41-річний Р.Старков займав посаду члена правління групи «Монді Бізнес Пейпа», де він відповідав за ринки СНД, постачання і логістику.

До цього Р.СТАРКОВ був головою ради директорів «Монді Сиктівкарский ЛПК», одного з найбільших виробників російської целюлозно-паперової промисловості.

Р.СТАРКОВ закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин (МДІМО) за фахом міжнародна економіка, а також одержав ступінь МВА в університеті Клемсон, США.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) в кінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більше 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.