Китай обмежив експорт стратегічних металів

Китай скоротив квоти на експорт сімнадцяти рідкоземельних металів на 72% відсотки на всю другу половину 2010 року.

Про це пише Економічна правда з посиланням на The Daily Telegraph.

Британське видання відзначає, що Китай в даний час став абсолютним монополістом у видобутку та обробці цих життєво важливих для створення високотехнологічної продукції елементів.

Близько 97% світового обсягу таких металів зараз виробляється в КНР.

У список цих елементів входять самарій, тербій, лантан, лютецій, тулій і багато інших.

Без них неможливе створення таких продуктів як iPad, Blackberry, водних фільтрів, лазерів і гібридних автомобілів.

Більше того, з використанням цих елементів виробляється і значна частина найбільш складної військової техніки.

Зокрема, американський танк "Абрамс" і радар Aegis Spy не можуть випускатися без китайського самарію.

Після Другої Світової війни США контролювали весь ланцюжок виробництва рідкоземельних металів для власних потреб і експорту.

Однак поступово виробництво стало виводитися в Китай, який вигравав конкуренцію за рахунок дешевизни своєї робочої сили.

Зараз практично всі американські заводи, які працювали в цій галузі, закриті, а фахівці пішли в інші сфери.

За оцінкою експертів, відновлення цього сектора промисловості в США та країнах Європи може потребувати як мінімум 15 років та інвестицій в сотні мільярдів доларів.

Як пише газета, однією з причин, що спонукала Китай скористатися своїм становищем монополіста на цьому стратегічно важливому ринку, стало зростання споживання металів своєї швидкозростаючої промисловісті.

Проте, можлива й інша причина, яка полягає в тиску КНР на іноземні технологічні компанії.

Пекін хоче, щоб вони продовжували переносити свої виробництва і технології в Китай.