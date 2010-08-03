ХАРП ввів в експлуатацію другий агрегат A/SP-1200.1

ВАТ «Харківський підшипниковий завод» (ХАРП), один з найбільших в СНД виробників підшипникової продукції, що входить до Індустріальної групи УПЕК, ввів в експлуатацію другий агрегат A/SP-1200.1 компанії Elterma S.A. (Польща) вартістю 1,892 млн. євро.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УПЕК.

У повідомленні наголошується, що нове устаткування встановлене в цеху ковальсько-пресового виробництва (ЦКПВ) і призначене для сфероідізаційного відпалу поковок кілець залізничних підшипників в атмосфері захисних газів. Цей процес принципово відрізняється від старої технології і дозволяє отримати необхідний стан поковки для подальшої високоефективної токарної обробки інструментом з твердосплавними пластинами на верстатах з ЧПУ. Раніше відпал поковок проводився на агрегатах СТЗ-16 і ДТА-600 без наявності газозахисної атмосфери.

Нове устаткування забезпечує якість відпалу відповідно до німецького стандарту SEP 1520.

Перший агрегат A/SP-1200.1 вартістю 1,976 млн. євро в ЦКПВ запущений в експлуатацію в липні 2009 р. Монтаж другого — вартістю 1,892 млн. євро — початий в травні 2010 року. Продуктивність — 1400 кг/ч. На проектну потужність устаткування виведене з моменту його запуску в експлуатацію.

За словами президента ІГ УПЕК Анатолія ГИРШФЕЛЬДА, тепер вся продукція ХАРП вироблятиметься на новому устаткуванні, що забезпечить стабільну якість металу і високу зносостійкість підшипників.

Довідка УНІАН. ВАТ «Харківський підшипниковий завод» (АТ «ХАРП»), засноване в 1947 році, спеціалізується на виробництві кулькових підшипників загальнопромислового призначення і роликових підшипників для залізничного транспорту. Є лідером в СНД з виробництва підшипників для сільгоспмашинобудівних підприємств.