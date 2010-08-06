«Рівнеазот» зупинено на декілька днів

Сьогодні вранці, о 5 год. 45 хв., зупинено роботу ВАТ «Рівнеазот» через вихід із ладу сепаратора газового конденсату в одному з цехів виробництва аміаку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Рівнеазоту», займань, значних пошкоджень і завдання шкоди навколишньому середовищу не було, постраждалих серед персоналу немає.

Спеціалізовані служби підприємства і МНС відреагували оперативно, але, на думку фахівців підприємства, практичної необхідності в їхніх діях не було. Наразі силами ремонтних служб «Рівнеазоту» проводиться відновлення працездатності обладнання, й найближчим часом підприємство повернеться до штатного режиму роботи.

Згідно з повідомленням міського управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, на підприємстві відбулася розгерметизація одного з резервуарів, внаслідок чого зірвало його кришку. Але шкідливих викидів у атмосферу не відбулося й ніхто не постраждав. Під час аварії в цеху нікого не було, оскільки він перебуває на ремонті.

На думку помічника генерального директора ВАТ «Рівнеазот» Ігоря ЛОПАЦЬКОГО, підприємство повернеться до штатного режиму роботи в найближчі 2-3 дні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Рівнеазот» є одним із найбільших в Україні виробників мінеральних добрив і азотних сполук.

Наразі на виробництві постійно зайняті близько 5 тисяч осіб.

За підсумками 2009 року підприємство отримало збитки в розмірі 242,5 млн. гривень.