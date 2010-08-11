ФДМУ оголосив конкурс із відбору оцінювачів сєверодонецького «Азоту»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із відбору оцінювачів 40% державного пакета акцій ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот», повідомляється сьогодні в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації».

Як зазначають у повідомленні, метою проведення оцінки пакета є його подальший продаж на приватизаційному конкурсі.

Конкурс відбудеться 25 серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ вже заявляв, що планує поточного року продати 40% акцій сєверодонецького «Азоту».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших в Європі хімічним підприємством з виробництва азотних добрив та іншої хімічної продукції.

24 грудня 2004 року Фонд держмайна України і компанія Worldwide Chemical LLC (США) створили ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» зі статутним фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базі СДВП «Об`єднання Азот». Частка Фонду держмайна в ЗАТ становила 40%, частка Worldwide Chemical LLC - 60% - дочірня компанія IBE Trade Corporatiоn.

«Сєверодонецьке об`єднання «Азот» завершило 2009 рік зі збитками 200,369 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток компанії становив 22,485 млн. грн.