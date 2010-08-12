В Україні імпорт міндобрив зріс в 2,6 рази

Україна в січні-червні цього року збільшила імпорт мінеральних добрив у 2,6 рази, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 196 млн. 267,4 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив скоротився на 4,7% – до 419 млн. 882,4 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила експорт мінеральних добрив, порівняно з 2008 роком, на 57% – до 857 млн. 847,7 тис. дол., імпорт – на 57,4%, до 257 млн. 345,8 тис. дол.