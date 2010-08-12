Україна збільшила імпорт полімерів і пластмас

Україна в січні-червні 2010 року збільшила імпорт полімерних матеріалів і пластмас на 39,3% порівняно з січнем-червнем 2009 року – до 1 млрд. 205 млн. 500,8 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт полімерних матеріалів і пластмас у січні-червні ц.р. збільшився на 27,8% – до 207 млн. 719,5 тис. дол.

Імпорт каучуку і гуми збільшився на 48,1% – до 315 млн. 611,6 тис. дол., експорт скоротився на 4,2% – до 77 млн. 282,9 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила імпорт полімерних матеріалів і пластмас на 39,1% порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 141 млн. 586,3 тис. дол., експорт – на 41,7%, до 396 млн. 304,3 тис. дол.